Сирия как элемент пропаганды США: как супергерои комиксов развязали войну против Башара Асада

Пропаганда Вашингтона всегда отличалась изобретательностью. В этот раз американские идеологи заговорили голосом сирийского супергероя со страниц популярных комиксов. Как вселенную DC Comics разворачивают против России и Башара Асада, разбиралось Федеральное агентство новостей.

В четверг, шестого декабря, пользователи Twitter обратили внимание на необычного сирийского супергероя Sandstorm (пыльная буря. — Прим. ФАН), который появился в одном из выпусков DC Comics. По сюжету сирийский подросток Набиль Азман имеет способность управлять песками, а из его биографии следует, что он из города Дума в Восточной Гуте. В разговоре с одним из персонажей он рассказывает, что его младшую сестру «убил газом марионетка русских Башар Асад». Сам же персонаж спасся и вызволил из плена еще тысячи детей.

Really love how comic books continue to be propaganda outlets for the US war machine pic.twitter.com/ELTJa2jvmY — Strand of the web of life (@thatrollbert) December 5, 2018

В комментариях к записи пользователи Twitter уже окрестили выпуск «самой глупой пропагандой» и предложили авторам придумать еще несколько стереотипных восточных супергероев.

«По-видимому, даже супергерои DC не смогли свергнуть Асада. Это самая глупая пропаганда, что я видел когда-либо», — отметил пользователь @WithinSyriaBlog.

«Вы просто не можете прекратить использовать ближневосточных героев. Что дальше? Человек-хумус и его приятельница женщина-фалафель», — добавил другой читатель @Ahmet_Altindal.

«Комиксы DC всегда были такими темными и глупыми. Кроме героя, которого играл Бен Аффлек. Супермен не отрывается от похищенного ребенка, задумчиво глядя в окно с поддельными новостями CNN на заднем плане», — поделился пользователь @ClariTee.

Подобный способ пропаганды очень эффективен, считает директор Центра глобальных проблем МГИМО МИД России Виктор Сергеев. По мнению эксперта, подобные месседжи хорошо усваивает основная аудитория комиксов — подростки. В отсутствие критического восприятия такие вещи буквально впечатываются в сознание школьников.

«Соединенные Штаты Америки используют большой арсенал подобных средств. Существуют самые разные варианты донесения своей точки зрения. Все они взяты из рекламы, все это нужно, чтобы воздействовать на неокрепшие умы», — отмечает востоковед.

Что касается «странного» совпадения обстоятельств в биографии сирийского супергероя — город Дума и газовые атаки, это «последействие», считает эксперт. Сам инцидент с химическим оружием, который якобы произошел 7 апреля 2018 года в Восточной Гуте Дамаска, так и не был доказан. Известно, что к появлению видео с пострадавшими могут быть причастны еще одни создатели «развлекательного контента» — печально известная организация «Белые каски», снискавшая популярность на Западе как главный поставщик фейковых видео о сирийском конфликте.

«Сама атака была абсолютным фейком: и наши, и сирийские специалисты не нашли никаких следов отравляющих веществ. И, судя по всему, кадры, которые тогда массово распространяли, — просто постановка. Это организовывали «Белые каски» — организация, которая финансируется из Великобритании и которая причастна ко многим постановочным вещам. Напомню знаменитую историю с сирийским мальчиком, который рассказал, как его уговаривали сняться в подобном ролике. Позже американцы использовали эту якобы химатаку как повод, чтобы нанести удары по Сирии», — заключил Сергеев.

Напомним, информация об инциденте с применением химоружия в городе Дума появилась в СМИ 7 апреля 2018 года. Как заявляли заинтересованные и ангажированные источники, в результате использования запрещающих веществ якобы погибли 70 человек.

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал инцидент в сирийской Думе постановкой и отметил, что у России есть доказательства, что это была фальсификация. Несмотря на эти заявления, 14 апреля коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по Сирии. Всего по разным районам было выпущено около 105 ракет, однако большая их часть была перехвачена сирийскими силами ПВО.