Поддерживается военное положение: эксперт объяснил продление режима ЧС в Тунисе

Тунис, 6 декабря. Под видом режима чрезвычайной ситуации в Тунисе поддерживается военное положение, заявил доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Перенджиев прокомментировал продление режима ЧС в Тунисе до 5 января 2019 года.

«На самом деле под видом режима ЧС в Тунисе поддерживается военное положение, — констатировал специалист. — Это делается, чтобы хоть как-то контролировать ситуацию и те волнения, которые сейчас там происходят».

По мнению эксперта, особое положение в стране помогает властям сдерживать наплыв различных криминальных структур, в том числе и террористов.

Перенджиев также выразил уверенность, что продление режима чрезвычайной ситуации 6 декабря не станет последним для Туниса, передает «Слово и дело».

Ранее в четверг стало известно, что в Тунисе был обнаружен и ликвидирован склад террористов с оружием и взрывчатыми веществами. Об этом сообщили источники в органах безопасности страны.