Клиенты «Яндекс.Такси» смогут следить за снижением цены на поездку

Москва, 6 декабря. Клиенты сервиса «Яндекс.Такси» смогут отслеживать цены на поездки в режиме онлайн. Соответствующая функция появится в приложении.

Следить за изменением цены пользователи смогут в периоды, когда спрос на машины повышен. Клиенты, к которым такси должно приехать в течение 15 минут, смогут в режиме онлайн узнать, если стоимость поездки снизится. При этом постоянно заглядывать в телефон не придется: уведомление придет даже в том случае, если пользователь выйдет из приложения.

Как пояснили разработчики, нова я функция была внедрена в связи с тем, что клиенты зачастую пересаживаются на общественный транспорт, если им приходится долго ждать машину. Представители «Яндекса» отметили, что соотношение свободных такси и заказов меняется очень быстро, и за несколько минут может не только появиться водитель, но и измениться цена.

Планируется, что новая функция будет вводиться в эксплуатацию поэтапно. Сначала следить за стоимостью поездки смогут владельцы смартфонов на iOS, затем обновление приложения выйдет для Android.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, предлагающий штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей агрегаторов такси, которые передают заказы лицам, не имеющим разрешения на осуществление перевозок.