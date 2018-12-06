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Матчи чемпионата Франции перенесли из-за охвативших страну массовых протестов

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Матчи чемпионата Франции перенесли из-за охвативших страну массовых протестов

Париж, 6 декабря. Во Франции из-за неутихающих протестов против повышения цен на бензин перенесены матчи футбольного первенства — Лига 1 решила отменить три поединка 17-го тура из соображений безопасности.  

Перенесли на неопределенный срок, в частности, центральный матч предстоящего тура между ПСЖ и «Монпелье». Игра должна была пройти в Париже в субботу. Кроме того, не состоится 8 декабря и матч между «Тулузой» и «Лионом», отменен и запланированный на пятницу поединок «Монако» и «Ниццы».

Напомним, масштабные акции гражданского неповиновения, получившие название «протест желтых жилетов», продолжаются во Франции с середины ноября. В минувшие выходные протестующие устроили в Париже настоящий погром, полицейские задержали более 200 участников беспорядков, около сотни человек были ранены.

Матчи чемпионата Франции перенесли из-за охвативших страну массовых протестов

Как писало Федеральное агентство новостей, сотрудники французских правоохранительных органов с протестующими особо не церемонились и проводили жесткие задержания. 

Матчи чемпионата Франции перенесли из-за охвативших страну массовых протестов

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
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