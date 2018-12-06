Захарова отреагировала на решение Рады разорвать дружбу с Россией​​​​​​​

Москва, 6 декабря. Верховная рада приняла закон о разрыве договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сделанный Киевом шаг.

О принятии законопроекта ранее уже сообщал президент Украины Петр Порошенко. За документ проголосовали 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов парламентариев. Действие соглашения между РФ и Украиной прекратится 1 апреля следующего года.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала решение Верховной рады.

«Видимо, киевский режим решил первоапрельский праздник наполнить конкретным содержанием», — написала дипломат в Facebook.

Напомним, украинский президент 17 сентября подписал указ о расторжении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Таким образом он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Согласно украинскому законодательству, документ должны были одобрить в Верховной раде, поэтому 3 декабря Порошенко внес законопроект как неотложный, пишет RT.

Многие эксперты пришли к мнению, что разрыв Киевом договора приведет к «катастрофическим последствиям». Экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович и вовсе подчеркнул, что Россия от прекращения действия договоренности ничего не потеряет, в то время как Украина создает себе осложнения, которые появятся в перспективе, после завершения конфликта с РФ.