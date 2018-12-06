Режиссер Сокуров объяснил проверки в фонде «доносами» бывшего сотрудника

Санкт-Петербург, 6 декабря. Российский режиссер Александр Сокуров прокомментировал проверки в учрежденном им фонде поддержки кинематографа «Пример интонации». По его словам, все началось с плановой проверки финансовой деятельности фонда.

На странице Facebook «Остров Сокурова» опубликован его комментарий. Отмечается, что Сокуров находится в больнице после тяжелой операции и не может общаться с сотрудниками СМИ.

Режиссер объяснил, что в правоохранительные органы «поступил донос от бывшего сотрудника фонда», который занял «большие деньги» и своей провокацией решил «уйти от необходимости возвращения долга». Все вопросы касательно работы фонда были исключительно экономическими.

С 2013 года на базе фонда было снято много фильмов с участием молодых режиссеров и дебютантов. Фонд существует за счет государственного и частного финансирования.

Сокуров подчеркнул, что у него нет претензий к работе директора фонда Николая Янкина, о чем сообщил и правоохранительным органам. Свои задачи он выполнял.

Режиссер добавил, что бывший сотрудник, которого Сокуров считает автором «доноса», испытывал резкую неприязнь к Янкину.

«Я знаю, что особенно внимание ко мне началось после того заседания Совета по культуре, где я задал Президенту вопрос об Олеге Сенцове», — пишет он.

Олег Сенцов был осужден на 20 лет лишения свободы за подготовку теракта в Крыму. Сокуров вспомнил про дело своего коллеги Кирилла Серебренникова, однако сослался на то, что никогда не занимался финансовыми вопросами и не проверял работу директора.

«Да у меня и нет разумения в современной бухгалтерии», — резюмировал он.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что в России закон превыше всего. И дело Серебренникова касается хищений госсредств в «Седьмой студии», а не творчества режиссера.

Творческих личностей не стоит ставить выше интересов общества и закона, считает депутат Госдумы Геннадий Онищенко.