Россия — кормилец Украины: Олейник упрекнул Киев за разрыв договора о дружбе с РФ

Верховная рада Украины решила, что не будет продлевать договор о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией после 1 апреля 2019 года. Соответствующий документ на заседании парламента одобрили 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Напомним, законопроект в Раду внес президент страны Петр Порошенко.

О том, чем грозит расторжение договора с Россией для Украины — читайте в материале Федерального агентства новостей.

Как отметил бывший депутат Верховной рады, украинский политик Владимир Олейник, большое соглашение, заключенное государствами в мае 1997 года, способствовало появлению многих двусторонних контрактов в сфере обороны, экономики и социальной политики.

Теперь Киев хочет, считает он, нанести непоправимый ущерб прежде всего самому себе, пытаясь отдалиться от Москвы.

«[Павел] Климкин недавно анонсировал отмену украинско-российских соглашений. Любопытно, вчера замминистра заявил, что Киеву невыгодно отменять соглашение от 2003 года. Конечно, это осложнит в значительной мере отношения между Украиной и Россией, потому что Киев максимально в одностороннем порядке вредит собственному народу и гражданам РФ. Не дожидаясь отмены соглашения, власти Украины ограничили въезд россиянам в возрасте от 16 до 60 лет, и теперь они ждут зеркального отношения от РФ, потому что хотят поссорить народы», — объяснил Олейник.

По словам собеседника ФАН, попытки Порошенко обострить отношения между жителями Украины и России бесперспективны и не увенчаются успехом. Олейник напомнил, что все больше украинцев приезжают в РФ на заработки, поскольку у себя на родине у них просто нет возможностей нормально существовать.

«Уже пять лет в «страну-агрессор» приезжает около 3,5 миллионов украинцев работать, и их становится все больше, как бы в Киеве ни пытались убедить в том, что Россия — враг. Россия — кормилец Украины, который, в отличие от Киева, дает украинским гражданам заработать. В России, по сравнению с Польшей, намного лучше относятся к украинцам: для Варшавы украинцы — крепостные, рабы, для Москвы — граждане с равными свободами и правами, — отметил Олейник, добавив, что Москва правильно делает, что не отвечает Киеву аналогичным образом. — Россия мудро поступает, не нужно действовать так, как ожидает Порошенко. Нужно делать наоборот — упростить въезд и принятие гражданства для украинцев — иными словами, подставить плечо жителям Украины».

По мнению собеседника агентства, «Порошенко не с чем приходить к жителям Украины, вот он и пытается при помощи провокаций обеспечить себе место в избирательной гонке». Олейник подчеркнул — разрыв договора о дружбе между государствами серьезно навредит самой Украине.

«Это нанесет серьезный экономический урон Украине. [Генпрокурор Украины Юрий] Луценко утверждает, что надо арестовывать активы РФ на территории страны, а среди них дочерние предприятия крупных российских банков, которые реально финансировали экономику государства. Это выстрел не в ногу, а в голову», — резюмировал Олейник.

Напомним, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.