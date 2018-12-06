Впереди у нас много работы: спикер парламента ЛНР напутствовал депутатов Народного совета

Луганск, 6 декабря. Новоизбранные депутаты Народного совета ЛНР планируют активизировать законотворческую деятельность. Об этом в четверг на встрече депутатов с активистами Общественного движения «Мир Луганщине» рассказал председатель Народного Совета Луганской народной республики Денис Мирошниченко.

Председатель парламента республики отметил, что впереди у новоизбранных депутатов много работы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Как и ранее мы озвучивали, что тот ритм, который был задан еще предыдущим созывом, нужно не только удержать, но и преумножить. Количество законопроектов, которые мы принимаем в среднем в месяц, мы должны увеличивать эту квоту, скажем так», — сказал Мирошниченко.

По его словам, у депутатов много работы, связанной с противодействием коррупции.

«Коррупциогенные факторы, которые, к сожалению, принимались в первые годы [существования] ЛНР, если вдруг они где-то имеются, мы должны аннулировать, почистить, потому что по тем правилам, которые мы напишем, и будет исполнительная власть работать», — подчеркнул Мирошниченко.

Он также отметил, что «очень много у нас базовых вопросов, по линии спорта, например не принят закон, по линии здравоохранения». Мирошниченко подчеркнул, что те базовые законы, которые еще не были приняты, в ближайшее время будут разработаны Народным Советом.

Кроме того, на встрече с общественниками председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко вручил грамоты активистам и работникам исполкома «Мира Луганщине», которые проявили себя при проведении избирательной кампании.

«Сегодня мы также собрались, чтобы поблагодарить людей. Они сделали действительно большой вклад. Это исторический момент, выборы в ЛНР. И эти люди, не жалея себя, не жалея своего времени, сделали тот политический шаг, который был нужен республике», — сказал Мирошниченко.

Напомним, 11 ноября выборы глав и депутатов народных советов состоялись и в ЛНР, и в ДНР. Главой Луганской народной республики, отметим, был избран Леонид Пасечник, главой ДНР — Денис Пушилин.