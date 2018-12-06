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Согласована программа формирования единого рынка газа и нефти ЕАЭС — Путин

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Согласована программа формирования единого рынка газа и нефти ЕАЭС — Путин

Санкт-Петербург, 6 декабря. Масштабная программа формирования единого рынка газа, нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза согласована на заседании ВЕЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. 

Глава государства отметил, что на заседании были рассмотрены вопросы сотрудничества в главных для стран союза сферах. Путин добавил, что по итогам заседания сторонам предстоит принять декларацию о развитии интеграции в рамках Евразийского экономического сообщества, в которой указаны приоритетные направления сотрудничества в будущем.

«Согласована масштабная программа формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов», — заявил российский лидер.

Президент России добавил, что представители стран ЕАЭС также обсудили налаживание взаимодействия в освоении космоса и обеспечение спутниковой связи.

Автор: Дарья Смолина
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