Санкт-Петербург, 6 декабря. Масштабная программа формирования единого рынка газа, нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза согласована на заседании ВЕЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что на заседании были рассмотрены вопросы сотрудничества в главных для стран союза сферах. Путин добавил, что по итогам заседания сторонам предстоит принять декларацию о развитии интеграции в рамках Евразийского экономического сообщества, в которой указаны приоритетные направления сотрудничества в будущем.

«Согласована масштабная программа формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов», — заявил российский лидер.

Президент России добавил, что представители стран ЕАЭС также обсудили налаживание взаимодействия в освоении космоса и обеспечение спутниковой связи.