«Получил, что хотел»: борьба Питта и Джоли за детей подошла к концу

Москва, 6 декабря. После двух лет борьбы за право опеки над детьми голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к соглашению, сообщил Daily Mail со ссылкой на источник.

Собеседник издания отметил, что это был долгий путь, но Питт никогда не сдавался и «получил, что хотел». Теперь встречи с детьми — 17-летним Мэддоксом, 15-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и десятилетними Ноксом и Вивьен — будут проходить без контроля. Также дети смогут оставаться у отца с ночевкой.

Для Питта такое соглашение — явно победа, ведь изначально Джоли требовала единоличную опеку над детьми, заявляя, что у 54-летнего актера проблемы с алкоголем. Питт в свою очередь подтвердил, что у него есть проблемы со спиртным, однако смог одержать победу над зависимостью.

Отмечается, что Питт и Джоли скачали специальное приложение, с помощью которого они смогут координировать расписание встреч, сообщили «Дни.ру».

Напомним, у Джоли и Питта завязались отношения в 2005 году, но связали себя узами брака спустя девять лет. У пары подрастает шестеро детей: трое приемных и трое родных.