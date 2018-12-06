Непризнанная церковь Украины 13 декабря проведет «архиерейский собор»

Москва, 6 декабря. Непризнанная Украинская православная церковь Киевского патриархата 13 декабря планирует провести «архиерейский собор». Об этом в четверг заявил официальный представитель УПЦ КП Евстратий Зоря.

«Архиерейский собор должен рассмотреть итоги подготовительной работы к объединительному собору и принять решение относительно объединительного собора 15 декабря 2018 года», — пишет он в Facebook.

Ранее СМИ опубликовали страницу из устава «новой украинской церкви». В документе говорится о том, что УПЦ станет полуавтономной структурой, которая будет напрямую подчиняться Константинополю. Главой «единой церкви» станет митрополит, а не патриарх. В его полномочия будет входить формирование синода.

Напомним, что ранее патриарху Константинопольский Варфоломей I заявил о запуске процедуры предоставления непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата томоса об автокефалии.

Решение Варфоломея раскритиковала Русская православная церковь. Она заявила, что патриарх превысил свои полномочия (предоставить автокефалию может только общее собрание всех поместных церквей), поэтому Москва не признает данное решение. По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова, если предоставление автокефалии УПЦ спровоцирует всплеск насилия на Украине, то патриарх Варфоломей I будет нести за это личную ответственность.