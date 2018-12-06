ЕС попросил Россию освободить украинские суда «без промедления»

Милан, 6 декабря. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала Россию освободить «без промедления» украинские суда, задержанные после инцидента в Керченском проливе. Об этом она заявила на сессии СМИД ОБСЕ в Милане.

Могерини констатировала, что ситуация, произошедшая в Керченском проливе, вызывает обеспокоенность, так как демонстрирует, как «опасен путь, который отводит нас от принципов Хельсинского акта и Парижской хартии». По мнению главы европейской дипломатии, необходимо восстановить безопасность в регионе.

«Мы призываем воздерживаться от эскалации ситуации, — обратилась Могерини, — а также мы просим Россию освободить задержанные суда без промедления».

Она также добавила, что необходимо обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив в соответствии с международным правом.

Отметим, что проход судов через Керченский пролив не закрывался, однако корабли ВМСУ 25 ноября пошли на провокацию, грубо нарушив государственную границу Российской Федерации. Российская сторона призывала их остановить движение, но они игнорировали эти сообщения и продолжали совершать опасное маневрирование.

В результате украинские военные корабли были задержаны, а экипажи арестованы. Против них возбуждено уголовное дело по факту нелегального пересечения российской границы.

На Украине расценили этот шаг Москвы как якобы «агрессию» и объявили в стране военное положение.