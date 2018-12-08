Сирия: племена провинции Эль-Кунейтра достигли долгожданного перемирия — видео ФАН

Дамаск, 8 декабря. В рамках национального и социального примирения при содействии сирийского правительства и сирийского народа было достигнуто мировое соглашение между племенами в регионе аль-Ком после освобождения провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В комментарии ФАН вожди племен подчеркнули, что их разногласия были и будут незначительны. Главная цель — добиться воссоединения родины. Все стороны должны принять участие в восстановлении разрушенной Сирии и примириться, считают они.

«Молюсь за всех погибших и желаю исцеления нашим раненым. В рамках национальных перемирий, которые происходят на родине, в том числе и социальное перемирия мы держимся за наше наследие, особенно потому что это сирийские цивилизации. Сирия – страна наших отцов и дедов, поэтому существуют определенные протоколы процесса перемирия», — рассказал один из местных жителей в интервью ФАН.

Напомним, что сирийская провинция Эль-Кунейтра была освобождена в июле 2018 года совместными усилиями сирийской правительственной армии и российской авиации. В данный момент инженерные подразделения продолжают прочесывание освобожденного региона.

Кроме того, САА удалось очистить от боевиков еще две провинции — Даръа и Эс-Сувейда. На фоне многочисленных побед армии Дамаска на родину стали возвращаться вынужденные переселенцы, которые оставили свои дома из-за притеснений террористов.

В данный момент сирийские власти делают все, чтобы восстановить разрушенную незаконными вооруженными группировками инфраструктуру. В частности, они восстанавливают электричество, автомобильные трассы, канализации, водопровод. Сами люди также ремонтируют пострадавшие от боевых действий дома, заново выстраивают школы, больницы и муниципальные объекты.