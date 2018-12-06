Применим тактическое ядерное оружие: эксперт рассказал об ответе РФ при нападении США из Польши

Военная база США в польском городе Ожиш, о создании которой заявили в Варшаве, может стать реальной угрозой для Калининградской области и Белоруссии. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

На базе в Ожише в 120 км от польско-литовской границы американцы планируют развернуть район стратегической противоракетной обороны. Однако Россия может асимметрично ответить при нападении с базы США на этом ключевом направлении, уверен собеседник ФАН.

«Там будет создан район ПРО театра военных действий THAAD (Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. — Прим. ФАН). Будут развернуты комплексы ПВО Patriot», — рассказал о совместных планах Вашингтона и Варшавы Константин Сивков.

Там же, по словам эксперта, планируется обустройство аэродрома для действия тактической авиации.

«Аэродром будет, думаю, достаточно крупный — в пределах емкости от 60 самолетов и выше», — предупредил военный специалист.

Разумеется, этот процесс неизбежно будет сопровождаться насыщением региона наземными силами США, убежден президент Академии геополитических проблем.

«Будет развернута крупная группировка войск», — пояснил Константин Сивков.

Эксперт отметил, что этот процесс будет состоять из нескольких этапов.

«На первом этапе может быть развернуто соединение двойного базирования дивизионного масштаба, включая передовой эшелон войск США с системой материально-технического обеспечения, со складами оружия, боеприпасов, боевой техники и личным составом подразделений обеспечения», — рассказал собеседник ФАН.

Как подчеркнул эксперт, вся инфраструктура базы будет приспособлена для приемки основного списочного личного состава с американского континента. В дальнейшем база дивизионного масштаба может быть усилена до более крупных размеров, полагает Сивков.

Военный эксперт коснулся и главных задач группировки, которая будет дислоцироваться в районе польского Ожиша.

«Совместно с войсками НАТО она должна решить задачу по ликвидации российской войсковой группировки в Калининградском особом районе», — рассказал об угрозе с Запада эксперт.

Для этих целей потенциальный противник должен провести наступательную операцию группы армий на северном стратегическом направлении НАТО.

Сивков считает, что у России есть возможность парировать возникающую угрозу в связи с созданием базы войск США у границ Белоруссии и Калининградской области.

«Мы можем, в первую очередь, нарастить свою группировку войск в Калининградском особом районе и создать постоянно действующую коалиционную группировку России и Белоруссии у границ с Польшей», — полагает собеседник ФАН.

При этом в российско-белорусской группировке будут развернуты артиллерия, ракетные системы и т. д. По мнению Сивкова, мы должны предупредить нашего потенциального противника о готовности жесткого ответа.

«В случае начала агрессии против России в этом районе по базе США будет применено тактическое ядерное оружие», — предостерег Вашингтон от дальнейшей эскалации у российский границ Константин Сивков.

Для выполнения ответных задач по сдерживанию противника, по мнению эксперта, Россией должна быть в скором времени разработана ракета для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в ядерном варианте, резюмировал собеседник ФАН.