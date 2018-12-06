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Ципрас: Греция сделала стратегический выбор в пользу углубления отношений с РФ

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Ципрас: Греция сделала стратегический выбор в пользу углубления отношений с РФ

Афины, 6 декабря. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что Афины сделали стратегический выбор в пользу укрепления отношений с Россией.

Ципрас отметил, что с момента его вступления в должность Греция сделала стратегический выбор, который направлен на углубление отношений между Москвой и Афинами.

«И, конечно, в течение всего этого периода, несмотря на трудности, которые пережили наши связи, я сохраняю с президентом России Владимиром Путиным постоянные отношения искреннего и честного диалога», — рассказал премьер-министр Греции в интервью ТАСС.

Ципрас также добавил, что Афины нацелены на развитие экономического взаимодействия с Москвой, которое предполагает превращение Греции в энергетический узел Балканского региона путем развития системы газопроводов, включающих в себя «Турецкий поток».

Автор: Артем Никулин
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