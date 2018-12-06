Депутаты Верховной рады приняли законопроект «О прилегающей зоне Украины», который разрешает кораблям и катерам Морской охраны украинской Госпогранслужбы без предупреждения применять оружие против «вооруженных военных групп и преступных группировок» в случае «вторжения» или нападения на украинские корабли в Черном море.

Законопроект также определяет прилежащую морскую зону Украины как часть открытого моря, прилегающая к территориальному морю Украины, внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль.

Это решение Рады обсуждали в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Как отметил в прямом эфире военный эксперт Владислав Шурыгин, к таким заявлениям нельзя относиться серьезно, потому что никакой угрозы для России и других государств в связи с этим не возникает.

«Переводить Верховную раду на военный язык практически невозможно — просто потому, что возникает вопрос: где стрелять? Если стрелять в чужих территориальных водах на поражение, то это фактически означает начать войну, то есть стать ее инициатором. Если же стрелять в международных водах, то это нарушение всех возможных законов», — отметил Владислав Шурыгин.

По словам военного эксперта, доблестных украинских парламентариев никто не понял еще и потому, что у украинских морских пограничников нет кораблей и катеров, вооружение которых позволяло бы уничтожать морские цели.

«Нужно понимать, что Украине стрелять-то нечем. Эти бронекатера на борту несут оружие, которое применяется только для ближней стрельбы. Да, были ракетные учения, но стреляли с суши, а не на море. На море у Украины нет ракет, которыми она бы могла стрелять», — объяснил Шурыгин.

Он отметил, что украинцам никак не удается установить на свои бронекатера даже самые обычные ПТУР — противотанковые управляемые ракеты, которые ВМСУ пытаются адаптировать для применения на море.