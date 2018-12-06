Актриса Галина Анисимова скончалась на 90-м году жизни

Москва, 6 декабря. Народная артистка РСФСР Галина Анисимова, актриса Московского театра имени Маяковского скончалась на 90-м году жизни в четверг. Об этом сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе театра.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня на 90-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Галина Александровна Анисимова», — заявили в пресс-службе.

В театре сообщили, что у Анисимовой не было проблем со здоровьем, она до последнего выходила на сцену. Артистка была задействована в четырех спектаклях текущего репертуара.

Прощание с Анисимовой состоится в Театре имени Маяковского. Дата прощания будет известна позднее.

Галина Анисимова с 1952 года проработала в Театре имени Маяковского. Кроме того, на счету артистки несколько известных кинолент, среди которых «День полнолуния», «Простая девушка» и другие.