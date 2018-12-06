Это не молоко и не пиво: «Нафтогаз» объяснил украинцам, почему не разбавляет газ

Киев, 6 декабря. Представители украинской компании «Нафтогаз» ответили на вопросы украинцев, которые заподозрили, что поставляемый им газ разбавлен, поскольку ресурс изменил цвет, а время приготовления пищи существенно увеличилось.

Украинские граждане обратились к «Нафтогазу» с просьбой объяснить, почему газ в их домах при горении изменил цвет, а пища стала готовиться дольше. Компанию заподозрили в том, что поставляемый украинцам газ разбавляют.

На это в пресс-службе предприятия поспешили заверить, что граждане страны получают голубое топливо по той же самой трубе, что и европейцы. «Нафтогаз» успокоил украинцев, что не разбавляет поставляемый им ресурс.

По словам представителей «Нафтогаза», качество ресурса контролируется при входе в распределительные сети с ГТС. При этом за химическим составом следят на всех этапах: от добычи до транспортировки потребителям, заверили в пресс-службе.

«Газ – это не молоко и не пиво. Попытка его разбавить может привести к катастрофе», — пояснили в ведомстве.

Отвечая на вопрос о том, почему конфорка на плите горит непривычным цветом, в украинской компании заявили, что это происходит из-за загрязненности плиты или недостаточного количества кислорода в помещении.

Відповідаємо на найпоширеніші запитання:

Чи "бодяжать" газ?

Чому конфорка горить неправильно, колір газу не блакитний, а чайник довше закипає? pic.twitter.com/BIaYGl8Pzy — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 6 декабря 2018 г.

Стоит отметить, что с 1 ноября тарифы на газ для населения Украины выросли на 23,5%. Тысяча кубометров газа теперь обходится жителям страны в 8, 5тысяч гривен (чуть более 300 долларов) за тысячу кубометров. Повышение тарифов было одним из условий, выдвинутых МВФ для предоставления Украине очередных кредитов, однако украинские граждане выразили недовольство в связи с неоправданным повышением тарифов.

Депутат Верховной рады Александр Виткул и вовсе заявил, что целые города Украины могут отключить от газа за долги по коммунальным платежам.