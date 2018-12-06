Путин назначил Рогозина спецпредставителем президента РФ

Москва, 6 декабря. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назначен на должность спецпредставителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в четверг, 6 декабря.

«Назначить генерального директора государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Рогозина Дмитрия Олеговича специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса», — говорится в указе.

Напомним, глава российского государства в мае этого года предложил Рогозину возглавить госкорпорацию Роскосмос. Ранее пост генерального директора организации занимал Игорь Комаров.

Указ президента России о назначении Рогозина на пост спецпредставителя российского лидера по вопросам международного сотрудничества в области космоса опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.