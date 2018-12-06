Мы добились ощутимых результатов: политолог проанализировал главные тезисы выступления Медведева
Сегодня состоялся очередной «Разговор с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым». Глава Кабмина ответил на вопросы журналистов и подробно рассказал об основных направлениях, которые предстоит развивать в ближайшие годы. Это экономика, инвестиции, реализация майского указа президента, ответ на санкции Запада. Не обошлось без обсуждения и таких непростых тем, как пенсионная реформа.
Корреспондент ФАН обсудил с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктором политических наук Андреем Кошкиным основные тезисы, озвученные премьер-министром. Последний отдельно остановился на иностранных инвестициях. По мнению Медведева, России стоит делать ставку на финансовые вливания со стороны отечественных компаний, а не надеяться на инвестиции со стороны иностранных государств.
«Дело в том, что задача, которую ставит премьер-министр, просчитана аналитическими группами, работающими на правительство. И более оптимального выхода, откровенно говоря, нет. Что касается внешних инвестиций, в этом направлении правительство усиленно работает, проходят различные форумы и мероприятия, цель которых — привлечь инвесторов из-за рубежа.
Но те задачи, которые стоят перед страной, перед россиянами, преимущественно необходимо решать за счет внутренних резервов», — объясняет политический аналитик.
Отдельно Дмитрий Медведев остановился на развитии сельского хозяйства. По его словам, российский агропромышленный комплекс является мощным драйвером отечественной экономики.
«Сельское хозяйство, которое в 90-е годы называли «черной дырой», тем местом, куда нельзя инвестировать, сейчас кормит всю нашу страну, мы решили основные позиции по продовольственной безопасности и поставляем зерно и другие виды товаров на мировые рынки. Нашей стране небом предназначено кормить всю планету, и мы будем стараться это делать», — сказал премьер, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Андрея Кошкина, государство и частный сектор приложили много усилий для того, чтобы Россия смогла выбиться в мировые лидеры по производству сельскохозяйственной продукции. Благодаря этому рывку мы можем не только обеспечить продукцией собственных граждан, но и экспортировать ее за рубеж.
«Надо учитывать тот факт, что наша страна в состоянии кормить не только все население, но и всю Европу. Традиционно у нас есть для этого ресурсы, возможности и необходимый опыт. Именно поэтому в 2000-е годы АПК был выбран в качестве магистральной линии, когда после провала 90-х необходимо было поднимать сельское хозяйство.
Мы добились ощутимых результатов в том числе и на мировом уровне. Сегодня председатель правительства с чувством глубокого удовлетворения констатирует успех нашей страны, который признан в том числе и иностранными государствами», — анализирует Андрей Кошкин.
Не обошел стороной Медведев и пенсионную реформу. Он напомнил, что пенсионный возраст был установлен еще в первой половине прошлого века и его повышение — это необходимость, которой никак не избежать. Благодаря реформе размер пенсии будет ежегодно увеличиваться на тысячу рублей.
«Дмитрий Анатольевич Медведев сам акцентировал внимание на том, что пенсионная реформа — это чрезвычайно сложное звено последнего десятилетия, но очень важное. Прохождение этого необычного для страны барьера оказалось довольно успешным.
Наверное, благодаря тому, что в последний момент президент лично подключился со своим авторитетом. В итоге из предложений, которые поначалу выглядели как банальное повышение пенсионного возраста, получилась гибкая реформа. Преференции предусмотрены для целого ряда категорий граждан», — резюмировал политолог.