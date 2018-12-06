Кадыров готов заставить Цукерберга извиниться

Главу Чечни Рамзана Кадырова призвали потребовать извинений от создателя Facebook Марка Цукерберга за нарушение свободы слова. С соответствующим предложением выступил на VI Международном форуме СМИ СКФО, который сегодня завершается в Чечне, почетный гость мероприятия, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России и руководитель англоязычного интернет-издания USA Really Александр Малькевич.

Член общественной палаты напомнил, что должен в течение 10 дней зарегистрировать USA Really в Минюсте США как иностранного агента, потому что говорит правду о том, что происходит в Соединенных Штатах.

«Вчера мне выпала большая честь модерировать здесь дискуссию, как раз о новых медиа, о том удивительном, потрясающем контенте, который создают северо-кавказские СМИ. Коллеги говорили, что проблема заключается в том, что этот контент они вынуждены распространять на платформах, которые они не контролируют, которые им не принадлежат», — заявил Малькевич, выступая на форуме.

Он подчеркнул, что одна из самых популярных площадок на Кавказе — это Instagram. При этом администрация соцсети удаляет аккаунты главных региональных каналов Дагестана и Карачаево-Черкессии и регулярно сносит посты и страницы тех СМИ и людей, которые пытаются рассказывать вещи, которые не нравятся хозяевам таких корпораций, как Facebook и Instagram.

«Причем там не было политической информации, просто фотографии, видео, реальный взгляд на то, что происходит на Кавказе. И, безусловно, мы вспоминали ту вакханалию, которая развязалась — кампанию против Рамзана Ахматовича (Блокировка аккаунта в Instagram. — Прим. ФАН). Единственное российское СМИ пока — это Федеральное агентство новостей — обратилось в суд Калифорнии, и начался судебный процесс по доказательству того, что Facebook нарушает первую поправку Конституции США, нарушает свободу слова», — добавил Малькевич.

Он предложил Кадырову присоединиться к борьбе с нарушением свободы слова соцсетями Facebook и Instagram, которая также принадлежит Марку Цукербергу.

«Мы бы хотели, чтобы вы, Рамзан Ахматович, тоже стали локомотивом этой борьбы. Поручите своим юристам, пусть тоже подадут в суд на Цукерберга, пусть докажут, что он был неправ, и конечно мы ждем, чтобы он извинился и перед вами, и перед российскими СМИ, и перед всеми, кого он ограничивает в праве свободно высказываться по тем вопросам, которые нас волнуют», — призвал Малькевич под аплодисменты в зале.

Предложение главного редактора USA Really вызвало ажиотаж у гостей и участников форума. Рамзан Кадыров в ответ на призыв Малькевича несколько раз кивнул.

Также глава комиссии Общественной палаты по развитию СМИ предложил Кадырову написать колонку для USA Really и рассказать американцам, что он думает о свободе слова в США, и ситуацию с положением дел в России.

«Я уверен, что американцы ждут, и им будет очень интересен ваш взгляд на то, как у них обстоят дела со свободой слова, особенно если сравнить с нами. Потому что такой свободы СМИ, а особенно социальных сетей, как у нас, нет нигде в мире», — обратился Малькевич к Кадырову.

USA Really является дочерним проектом Федерального агентства новостей и рассказывает американцам о нарушениях прав и свобод в США. 9 ноября главный редактор издания Александр Малькевич был задержан и допрошен в аэропорту Вашингтона 9 ноября. Американские власти потребовали зарегистрировать USA Really как иноагента. Кроме того, аккаунты СМИ в Facebook и Twitter также были заблокированы. С блокировкой своих аккаунтов в Facebook и других соцсетях, а также удалением контента в Google сталкивалось и само Федеральное агентство новостей.