Дамаск, 8 декабря. Отдел транспорта провинции Хасака в сотрудничестве с региональным Управлением образования провел семинар для детей, посвященный правилам дорожного движения. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В лекции основное внимание было уделено закону о дорожном движении и важности его соблюдения. Кроме того, транспортны сотрудники рассказали, как бороться с пробками на автомобильных трассах.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Стоит отметить, что часть провинции Хасака находится под управлением так называемых Демократических сил Сирии, которые состоят преимущественно из курдских отрядов. Они пользуются поддержкой со стороны США.

Люди, проживающие на территории курдов, неоднократно выступали против курдского руководства. Они устраивали митинги и демонстрации, жгли покрышки и скандировали антикурдские лозунги.

В первую очередь людей не устраивает то, что курды активно навязывают арабским детям свой язык и свою культуру. Они также пытались закрыть ряд школ в начале учебного года. Курдские отряды ворвались в учебное заведение, выгнали оттуда весь преподавательский состав и сменили замки.

Тем не менее, людям удалось отстоять свое право на образование. Они вышли на центральные улицы и силой вернули себе школы.

Сейчас многие сирийские дети вынуждены преодолевать сотни километров, чтобы попасть в школы, которые преподают в соответствии с правительственной программой Сирии.

Курды пытаются активно этому противостоять. Неоднократно они останавливали машины с сирийцами, везущими своих детей на уроки, прямо на контрольно-пропускных пунктах. Они отказывались пропускать их дальше и требовали повернуть назад. В итоге детям приходилось добираться до школ пешком.