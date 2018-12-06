Верховная рада разорвала договор о дружбе с РФ

Киев, 6 декабря. Верховная рада Украины в четверг приняла закон о разрыве договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Документ теряет законную силу с 1 апреля 2019 года.

«Прекратить с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», — говорится в тексте.

О принятии законопроекта уже сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter. Как передает RT, за документ проголосовали 277 депутатов, хотя для прохождения нужно было минимум 226 голосов.

Напомним, что министерство иностранных дел Украины назвало нецелесообразном продление договора о дружбе с Россией на следующие 10 лет. В ведомстве отметили, что разорвать договор ранее Киев не мог, поскольку это бы оказало негативное влияние на «подготовку судебного иска Украины против России» в международные инстанции.

В то же время член Совета Федерации Алексей Пушков обратил внимание, что разрыв договора может навредить Киеву, поскольку данным соглашением признается территориальная целостность Украины.