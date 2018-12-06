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В Госдуме объяснили, почему лишение неприкосновенности Белоусова проходило в закрытом режиме

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Госдума лишила неприкосновенности Вадима Белоусова, подозреваемого в получении взятки

Москва, 6 декабря. Депутаты Госдумы лишили депутатской неприкосновенности коллегу из фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова. Об этом журналистам сообщил председатель комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба.

«Сегодня не самый счастливый день в моей жизни, — признался Аршба. — Принимать подобные решения — большая ответственность, но это часть нашей работы».

Решение принималось в закрытом режиме, а спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил коллег не вести видео и аудиозаписей.

Отари Аршба

«Человек не может считаться виновным — только по решению суда.

Мы хотели оградить нашего коллегу от фотовспышек, дать ему возможность полемизировать с представителями прокуратуры, в этом заключался наш гуманистический подход. Нечего копаться в чужом белье, причем неясно — грязное это белье или нет», — передает слова Аршбы корреспондент Федерального агентства новостей.

Представление о снятии депутатской неприкосновенности с парламентария было внесено Генпрокуратурой в июне 2018 года. Депутата Вадима Белоусова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Во время вынесения решения Белоусов был в зале пленарных заседаний.

«Мы выслушали позицию обвинения и позицию депутата. Он не согласен с тем, в чем его подозревают», — добавил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Автор: Ольга Летягина
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