Госдума РФ лишила неприкосновенности депутата Белоусова

Москва, 6 декабря. Депутаты Государственной думы проголосовали за лишение неприкосновенности депутата фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова, который обвиняется в получении взятки.

Вопрос был вынесен на голосование в Госдуме. Воздержались от участия в нем два человека. Против лишения неприкосновенности депутата, против которого возбуждено уголовное дело, выступили 21 парламентарий.

«Это решение поддержали 353 депутата», — заявили в нижней палате парламента.

В Госдуме уточнили, что лишение неприкосновенности поддержали в «Единой России» и в ЛДПР. Против лишения Белоусова этих привелегий выступили «Справедливая Россия» и КПРФ.

Напомним, против Белоусова возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Генеральная прокуратура РФ направила представление о лишении Белоусова депутатского иммунитета еще в июне, однако из-за состояния здоровья он до 22 ноября находился на больничном.