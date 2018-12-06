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РЕН ТВ покажет юбилейный концерт Кипелова

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РЕН ТВ покажет юбилейный концерт Кипелова

Москва, 6 декабря. Телеверсию юбилейного концерта группы «Кипелов», состоявшегося в столичном клубе Adrenaline Stadium 1 декабря, покажут на РЕН ТВ в ближайшее воскресенье. 

За плечами Валерия Кипелова 60 лет жизни, почти 40 лет карьеры, две культовые группы и сотни выступлений в России и за ее пределами, напоминает пресс-служба РЕН ТВ. Начало концерта в воскресенье в полночь. 

Напомним, группу «Кипелов» Валерий Кипелов создал в 2002 году после того, как закончил работу с «Арией». В 2004 году коллектив получил премию «MTV Russia Music Awards» как лучший рок-проект.

«Я свободен», самая известная композиция группы «Кипелов», в 2014 году заняла 4-е место в рейтинге «500 лучших песен», составленном радиостанцией «Наше Радио».

РЕН ТВ покажет юбилейный концерт Кипелова

Автор: Федор Веснин
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