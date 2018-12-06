Признали действия пограничников РФ в Азове: эксперт оценил закон Киева о зоне контроля в море

Верховная рада Украины расширила зону контроля страны в Черном море на 12 морских миль. Украинский парламент одобрил соответствующий законопроект во втором чтении.

Согласно закону, отныне украинские пограничники смогут проверять суда в пределах 24 морских миль от берега, а не 12, как это было раньше. Прилегающая зона определяется в законопроекте как морской пояс, который примыкает к территориальному морю Украины.

«Закон создаст основания для существенного сокращения контрабандного трафика в Черном море, предупредит случаи нарушения государственной границы, положительно повлияет на безопасность в регионе и обеспечение экономического суверенитета Украины», — говорится в пояснительной записке к документу.

Примечательно, что украинские пограничники смогут в целях «сдерживания агрессии» применять оружие в прибрежной зоне. Данную правку уже внесли в закон о Госпогранслужбе Украины. Причиной для остановки кораблей может стать отключение автоматической идентификационной системы судном. Это не коснется лишь военных и государственных кораблей, использующихся с некоммерческой целью.

Как подчеркнул обозреватель МИА «Россия сегодня», политолог Владимир Корнилов в интервью Федеральному агентству новостей, Киев в очередной раз пытается похвастаться силой, однако все попытки до этого заканчивались плачевно. Эксперт напомнил о том, что провокация украинских военных судов в Керченском проливе показала, что Украина не способна на серьезные адекватные поступки.

«Они пытаются продемонстрировать свою силу, хотя их катера уже попытались показать маневренность. Мы знаем, чем это закончилось. Нам несколько недель орали со всех украинских эфиров и украинские эксперты, приглашенные на телепередачи в РФ, о том, что нельзя было российским пограничникам применять силу против «мирных военных украинских кораблей», и объяснили, что мы якобы «нарушили» морскую конвенцию, — объяснил политолог. — И сейчас Киев принимает самовольное решение о расширении зоны контроля для того, чтобы их корабли могли преследовать нарушителя за пределами своих вод, причем по всему Черному морю, пока корабли не вернутся в территориальные воды своей страны».

По мнению Корнилова, принимая подобный закон, Киев лишь только признает законность действий российских пограничников во время инцидента в Керченском проливе.

«Они лишний раз подтверждают, что если так можно и это соответствует морской конвенции, то российские корабли уж тем более правильно, согласно международному праву, обследовали суда ВМСУ. Иными словами, на Украине подтвердили легитимность действий российских военных кораблей и пограничников в отношении украинских нарушителей границы», — добавил собеседник агентства.

Это не первая провокационная выходка Украины, заметил эксперт. Однако на нее не стоит закрывать глаза: если права российских судов будут ущемлены, Киев будет ждать серьезный ответ от Москвы.