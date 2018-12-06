«Много чести»: Кадыров ответил на предложение судиться с Instagram

Москва, 6 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на предложение судиться с руководством социальных сетей Instagram и Facebook в связи с блокировкой его аккаунтов, заявил, что не собирается обращаться по этому поводу в суд. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«Судиться с ними? Много чести! США и западные страны используют слова «закон» и «демократия» только для решения своих собственных интересов», — написал глава Чечни.

По его словам, судиться с теми, кто не имеет понятие, что такое справедливый суд, бесполезно. Кадыров высказал мнение, что руководство этих социальных сетей выполняет все, что «подсказывают» Госдеп и спецслужбы. Глава Чечни уверен, что справедливость в итоге восторжествует.

Кроме того, Кадыров, комментируя блокировку своих страниц, заявил, что руководство Соединенных Штатов обеспокоено тем, что сотни тысяч молодых американцев активно читают его посты, оставляют комментарии, пишут в личные сообщения, делают репосты.

Кадыров напомнил, как власти Соединенных Штатов бессовестно пытаются оказать на Россию политическое и экономическое давление, безнравственно применяют к российской стороне санкции. По его мнению, видно, как Вашингтон и Запад устраивают кровавые конфликты, разрушают целые государства и провоцируют миллионные потоки беженцев.

«Сперва придумали санкции, ущемляют права даже лошадей, а теперь лишили своих же граждан возможности получать объективную информацию из Чечни и всей России? Так где же свобода слова и где демократия?» — заявил Кадыров.

Напомним, страницу Кадыров в социальной сети Instagram блокировали два раза.