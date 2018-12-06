СК возбудил дело после инцидента в московском Жулебино

Москва, 6 декабря. Следователи ГСУ Следственного комитета РФ по Москве возбудили уголовное дело после инцидента в школе столичного района Жулебино, куда учащийся пришел с ножом. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

По данным ГСУ СК РФ по столице, на место происшествия прибыли следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины, побудившие подростка прийти в учебное заведение с оружием.

По указанию и. о. руководителя Главного управления Андрея Стрижова, работников школы и социальные службы проверят на предмет халатности. С подростком общаются психологи, решается вопрос о его госпитализации.

Напомним, 16-летний ученик пришел в жулебинскую школу №1359 с ножом. Молодой человек сначала угрожал учителям, а потом заявил, что причинит себе вред, однако специалистам удалось отговорить его от подобных действий. Школьник закрылся в одном из кабинетов, однако впоследствии сдался после переговоров с полицией.

Источник Федерального агентства новостей ранее подтвердил, что он состоит на учете ПНД и несколько раз проходил лечение. А одноклассники рассказали, что мальчик с начальной школы вел себя не так, как остальные ребята.

В распоряжении ФАН появилось видео с места событий.