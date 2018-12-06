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Украина

Порошенко посвятил пост военному коту, который несет службу под Львовом

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Порошенко посвятил пост военному коту, который несет службу под Львовом

Киев, 6 ноября. Президент Украины Петр Порошенко посвятил пост военному коту, который несет службу под Львовом. Речь идет о заселении животного в общежитие для военных, расположенное в селе Старичи (Львовская область).  

«Это первый пост про кота в моей ленте. А этот кот — первый «житель» уже заселенного общежития нового образца для военных в Старичах, и уже празднует новоселье. Приветствую 125 военных и одного кота!» — пишет глава государства в Twitter.

Порошенко подчеркнул, что таких общежитий в стране будет построено 184. Восемь из них уже появились в Старичах, что позволит разместить около тысячи военных. Будут ли все общежития укомплектованы военными котами, президент уточнять не стал.

Сообщение о заселении пушистого защитника отечества в Старчах вызвало бурное обсуждение в Twitter. Так, например, первый же пользователь оставил комментарий под постом Порошенко, опубликовав хештег «українадлякотів» (Украина для котов). Другой комментатор отметил, что кот не будет столь умиротворенным, когда ему в общежитие придут счет за ЖКХ.

«Посмотрим на его рожу после первой платежки за коммунальные услуги», — шутит он.

Автор: Антон Соколов
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