Россия — крупнейший инвестор Белоруссии. Заседание Российско-белорусского делового совета. ФАН-ТВ

В Москве на площадке Торгово-промышленной палаты состоялось заседание Российско-белорусского делового совета. На встречу собрались представители профильных министерств и ведомств, финансовых институтов, компаний, осуществляющих экспорт товаров и услуг в Республику Беларусь. Эксперты отметили, что крупнейшим инвестором в экономику Белоруссии в 2018 году стала Россия — 42,8% от общего объема прямых иностранных инвестиций.

Основными поставщиками товаров в Белоруссию стали Тюменская, Смоленская и Московская области, Москва, Республика Татарстан, Пермский край, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Оренбургская и Калужская области, — на их долю приходилось 72,8% российского импорта в Беларусь. В 2017 году основными товарами в структуре российского импорта в Беларусь стали сырая нефть, включая газовый конденсат — 27,1% от всего российского импорта в Беларусь; природный газ — 14,2%; нефтепродукты — 5,5%; легковые автомобили — 2,8%.

На сегодняшний день Белоруссия испытывает критическую энергетическую зависимость от России. Экспорт Белоруссии за девять месяцев 2018 года вырос лишь на 0,6%, в то время как российский импорт — на 22%. При этом Беларусь получает много плюсов от сотрудничества с Россией.

«Белорусская промышленность очень сильно зависит от российских углеводородов, но здесь есть и позитивные моменты, потому что это дает возможность более эффективно развивать энергетические производства. Вместе с тем Белоруссия в определенной мере хотела бы диверсифицировать свою экономику. Мы друг для друга достаточно крупные торговые партнеры — и торговые, и производственные партнеры. Для Беларуси мы первый торговый партнер, первый инвестиционный партнер, а Беларусь для нас крупнейший торговый партнер в СНГ и 5% внешнеторгового оборота России — тоже очень большой процент», — объясняет Елена Кузьмина, кандидат политических наук, завсектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН.

Россия является единственным поставщиком энергоресурсов, РФ, кроме того, основной рынок сбыта продукции многих отраслей белорусской экономики. Плюсом является и то, что Россия предоставляет льготы на энергоресурсы, что способствует экономическому росту в Белоруссии, а также позволяет белорусским предприятиям наращивать поставки дешевой и качественной продукции.

В рамках заседания члены делового совета обсудили возможность формирования рабочих групп по сферам деятельности и направить свои предложения в план работы на 2019 год.

«Главная цель, которая поставлена, заключается в том, чтобы рассматривать кейсы проблем, которые возникают у российского и белорусского бизнеса, и рассматривать их вместе с федеральными органами власти Белоруссии и России, и собственно проблемы эти обсуждать, тут же намечать план действий по их ликвидации и таким образом поддерживать увеличение торгово-экономического оборота»,— рассказывает Ринат Гизатулин, исполнительный директор Российско-белорусского делового совета.

В течение недели торгово-промышленная палата Беларуси представит список членов Российско-белорусского делового совета. В этот список войдут представители трех сфер: бизнесмены, банкиры, представители общественных организаций. Также между странами были достигнуты договоренности о том, что совместно будет проводиться четыре заседания в год — два в Минске, два в Москве.

18 декабря пройдет первое совместное заседание — встреча должна завершиться подписанием соответствующих документов, которые урегулируют совместные действия и взаимодействие между двумя странами.