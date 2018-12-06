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ФАН-ТВ

Россия — крупнейший инвестор Белоруссии. Заседание Российско-белорусского делового совета. ФАН-ТВ

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В Москве на площадке Торгово-промышленной палаты состоялось заседание Российско-белорусского делового совета. На встречу собрались представители профильных министерств и ведомств, финансовых институтов, компаний, осуществляющих экспорт товаров и услуг в Республику Беларусь. Эксперты отметили, что крупнейшим инвестором в экономику Белоруссии в 2018 году стала Россия — 42,8% от общего объема прямых иностранных инвестиций.

Основными поставщиками товаров в Белоруссию стали Тюменская, Смоленская и Московская области, Москва, Республика Татарстан, Пермский край, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Оренбургская и Калужская области, — на их долю приходилось 72,8% российского импорта в Беларусь. В 2017 году основными товарами в структуре российского импорта в Беларусь стали сырая нефть, включая газовый конденсат — 27,1% от всего российского импорта в Беларусь; природный газ — 14,2%; нефтепродукты — 5,5%; легковые автомобили — 2,8%.

На сегодняшний день Белоруссия испытывает критическую энергетическую зависимость от России. Экспорт Белоруссии за девять месяцев 2018 года вырос лишь на 0,6%, в то время как российский импорт — на 22%. При этом Беларусь получает много плюсов от сотрудничества с Россией.

«Белорусская промышленность очень сильно зависит от российских углеводородов, но здесь есть и позитивные моменты, потому что это дает возможность более эффективно развивать энергетические производства. Вместе с тем Белоруссия в определенной мере хотела бы диверсифицировать свою экономику. Мы друг для друга достаточно крупные торговые партнеры — и торговые, и производственные партнеры. Для Беларуси мы первый торговый партнер, первый инвестиционный  партнер, а Беларусь для нас крупнейший торговый партнер в СНГ и 5% внешнеторгового оборота России — тоже очень большой процент», — объясняет Елена Кузьмина, кандидат политических наук, завсектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН.

Россия — крупнейший инвестор Белоруссии. Заседание Российско-белорусского делового совета. ФАН-ТВ

Россия является единственным поставщиком энергоресурсов, РФ, кроме того, основной рынок сбыта продукции многих отраслей белорусской экономики. Плюсом является и то, что Россия предоставляет льготы на энергоресурсы, что способствует экономическому росту в Белоруссии, а также позволяет белорусским предприятиям наращивать поставки дешевой и качественной продукции.

В рамках заседания члены делового совета обсудили возможность формирования рабочих групп по сферам деятельности и направить свои предложения в план работы на 2019 год.

«Главная цель, которая поставлена, заключается в том, чтобы рассматривать кейсы проблем, которые возникают у российского и белорусского бизнеса, и рассматривать их вместе с федеральными органами власти Белоруссии и России, и собственно проблемы эти обсуждать, тут же намечать план действий по их ликвидации и таким образом поддерживать увеличение торгово-экономического оборота»,— рассказывает Ринат Гизатулин, исполнительный директор Российско-белорусского делового совета.

Россия — крупнейший инвестор Белоруссии. Заседание Российско-белорусского делового совета. ФАН-ТВ

В течение недели торгово-промышленная палата Беларуси представит список членов Российско-белорусского делового совета. В этот список войдут представители трех сфер: бизнесмены, банкиры, представители общественных организаций. Также между странами были достигнуты договоренности о том, что совместно будет проводиться четыре заседания в год — два в Минске, два в Москве.

18 декабря пройдет первое совместное заседание — встреча должна завершиться подписанием соответствующих документов, которые урегулируют совместные действия и взаимодействие между двумя странами.

Автор: Анна Агибалова; Александр Окунев
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