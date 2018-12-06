Путин назвал условия снижения цены на газ для Белоруссии

Санкт-Петербург, 6 декабря. Дальнейшее снижение цены на газ для Белоруссии потребует времени и более плотной интеграции между государствами, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в четверг в Петербурге, глава государства напомнил, что Минск благодаря Евразийскому экономическому союзу уже покупает российский газ по довольно низкой цене.

«Сегодня у Белоруссии 129 долларов за тысячу кубов, в следующем году будет 127 долларов, а в ФРГ — 250. И это, безусловно, большое преимущество для наших союзников по ЕврАзЭС», — подчеркнул Путин.

При этом российский лидер отметил, что Москва и Минск должны стремиться к полной унификации.

«Но для этого нужно время и другой уровень интеграции между нашими странами. Но это предмет разговоров, переговоров, мы к этому процессу готовы», — сказал Путин.

Президент России напомнил, что, согласно существующему в ЕАЭС плану, к 2025 году в рамках союза будут созданы единые газовый и нефтяной рынки, а также рынок нефтепродуктов. Он обратил внимание, что важен не столько тариф за газ, сколько его конечная цена, в которую включается тариф.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на «высокую стоимость» транспортировки российского газа. Он отметил, что Минск платит за российский газ почти 130 долларов, тогда как в соседней Смоленской области он обходится в 70 долларов.