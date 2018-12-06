Психоаналитик Ближнего Востока: в США опасаются новых рычагов влияния Путина

Вашингтон, 6 декабря. Возрождающаяся Россия спустя 30 лет после распада СССР вернулась на Ближний Восток и теснит США, подрывает доминирующую роль Белого дома в регионе, пишет The Washington Post.

Несмотря на то, что американские эксперты продолжают рассуждать об экономическом, военном и технологическом преимуществе, которое, по их мнению, США имеют над Россией, все чаще можно наблюдать, что именно Россия является страной, решающей проблемы разрываемого внутренними кризисами Ближнего Востока, считает автор издания Лиз Слай.

По ее мнению, власти стран в этом регионе не уверены в надежности Вашингтона.

«И дело не в мощи, которой ты обладаешь, а в том, как ты ее используешь. Россия использует свою мощь более эффективно», —пояснил глава Института военного анализа стран Ближнего востока и Персидского залива Риад Каваджи.

Слай также указала на то, что на Ближнем Востоке возник вакуум из-за утраты интереса к экс-президенту США Бараку Обаме, а затем увеличивающийся на фоне непредсказуемости нового лидера страны. Именно с этим связан ближневосточный разворот от Трампа в сторону РФ.

В первую очередь Слай напомнила о военной помощи, которую оказала Россия Сирии. Благодаря этому Россия, по ее словам, оказалась на стыке ближневосточных пересекающихся конфликтов, и усилила влияние России далеко за пределами Сирии, в странах, заинтересованных в завершении войны: Израиле и Иране, Катаре и Саудовской Аравии и Турции.

Именно поэтому, как указывает журналистка, президент РФ Владимир Путин так часто ведет телефонные беседы с союзниками США, например, Турцией и Израилем. Так, только за последний год он провел с Нетаньяху и Эрдоганом почти три десятка телефонных бесед.

Путин — психоаналитик Ближнего Востока

Кроме того, WP отметила, что Россию часто посещают главы ближневосточных государств. Москва фактически стала обязательным пунктом назначения для лидеров, которым необходимо решить какую-то проблему. В связи с этими частыми визитами в Штатах опасаются новых рычагов влияния Путина.

По мнению преподавателя международного права и государственной политики Лондонского университета королевы Марии Малика Далана, Путин с успехом работает психоаналитиком в этом регионе.

WP тут же напомнила о визите в Москву короля Саудовской Аравии Салмана. В прошлом году он устроил Трампу пышный прием, но для первого и пока единственного официального зарубежного визита выбрал Москву, а не Вашингтон.

В апреле в Россию прилетал и эмир Катара. Причем встречу с Путиным он провел перед своей встречей с Трампом, за что даже получил упрек со стороны Белого дома. А еще один союзник США наследный принц Абу-Даби этой весной отклонил приглашение посетить Штаты, а в июне отправился в седьмой раз за год прилетел в Москву и подписал с президентом РФ соглашение о «стратегическом партнерстве».

Экономический разворот от США сделал и президент Египта Абдельфаттах Сиси.В США он слетал один раз, а во время четвертого визита в Россию тоже заключил с Путиным соглашение о стратегическом партнерстве.

Дружеские визиты дарят рычаги влияния

Все эти встречи, как подчеркивает Слай, дают Путину новые рычаги влияния. И все это происходит как раз тогда, когда США сокращают свои силы на Ближнем Востоке. Свидетельством личных отношений, которые Путин устанавливает с региональными лидерами, стало также и дружеское приветствие президента РФ и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана на саммите G20.

Визиты лидеров ближневосточных стран, как указывает WP, превращаются в реальную, ощутимую политику. Так, соглашение между Москвой и Эр-Риядом о сокращении добычи нефти, достигнутому в результате прошлогоднего визита короля Салмана в РФ, Россия приобрела новый вес на мировых энергетических рынках.

А в минувший понедельник стало известно, что Россия и Саудовская Аравия будут и дальше сокращать добычу нефти. В перспективе партнерство этих стран по силе своего влияния даже сможет составить конкуренцию Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Даже, когда ближневосточные лидеры не прилетают в Россию, они часто общаются с Путиным по телефону, отмечает WP. Президент РФ обычно разбирается с проблемами, связанными с Сирией, однако «между делом развивает тесные отношения с некоторыми из самых близких друзей США».