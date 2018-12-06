«Нормально себя ценит»: Захарова высмеяла желание главы ВМС Украины сесть в тюрьму вместо моряков

Москва, 6 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова удивилась заявлению командующего ВМС Украины, адмирала Игоря Воронченко. По словам Захаровой, адмирал слишком высоко себя ценит.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Воронченко высоко себя ценит, если думает, что он один может сесть в тюрьму вместо 24 моряков ВМСУ, арестованных при попытке нарушить госграницу РФ.

Захарова добавила, что адмирал отправил своих подчиненных выполнять заведомо нарушающий закон приказ, а теперь посчитал, что один стоит их всех. Официальный представитель высмеяла высокую самооценку Воронченко.

«Ого. Нормально товарищ Воронченко себя ценит», — написала Захарова в Facebook.

Воронченко ранее заявил, что у него «разрывается сердце» из-за того, что 24 моряка ВМСУ арестованы на 60 суток за нарушение границы РФ в Керченском проливе, пишет «ФедералПресс». По словам адмирала, если «есть такой шанс», он готов поменяться местами с моряками и отправиться в российскую тюрьму.

Напомним, три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были задержаны российскими пограничниками при попытке пересечь границу РФ. Моряки ВМСУ проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и остановить украинские суда.

После задержания арестованные рассказали, что получили приказ о провокации от киевского руководства. Кроме того, среди задержанных – два сотрудника СБУ Украины. Арестованных перевели из Крыма в СИЗО в Москве. По факту инцидента заведено уголовное дело, к расследованию будет привлечена большая группа специалистов.