«Больно ударят по России»: в Киеве предположили, как НАТО «накажет» Москву за инцидент на Азове

Киев, 6 декабря. Лидер украинской партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко предположил, как страны НАТО могут «наказать» Россию за инцидент в Керченском проливе.

Гриценко предупредил Киев, что после инцидента на Азове не стоит ждать «прорывного решения» от Североантлантического альянса. Он уточнил, что военно-политический блок не направит «нескольких эскадр» в Керченский пролив.

«Но поэтапно, возможно, страны-члены НАТО решат заблокировать доступ в свои порты судов, выходящих из черноморских или азовских портов РФ», — предположил он в эфире программы «HARD с Влащенко» на канале ZIK.

Он выразил надежду, что мировая общественность отреагирует более ярко, чем просто выразит обеспокоенность.

«Сейчас проводятся консультации, — констатировал он. — Среди возможных действий есть такие, которые больно ударят по России».

Напомним, 25 ноября три корабля ВМСУ нарушили государственную границу Российской Федерации в Керченском проливе. Российская сторона несколько раз призывала военные корабли остановить движение, однако требования были проигнорированы. В результате корабли ВМСУ были задержаны, а их экипажи арестованы. Против них было возбуждено уголовное дело по факту нелегального пересечения российской границы.

Киев расценил действия Москвы как якобы «агрессию» и ввел на Украине военное положение. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что он не продлится дольше 30 дней.