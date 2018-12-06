Сломавшийся новый экспресс Порошенко пришлось заталкивать в депо вручную

Киев, 6 декабря. Железнодорожный экспресс из Киева в аэропорт «Борисполь» в очередной раз сломался. При этом после последней поломки работникам «Укрзализныци» пришлось вручную заталкивать экспресс в железнодорожное депо.

Причиной неисправности стали проблемы с двигателем, который возникли сразу после выезда. В Сети появился видеоролик, на котором запечатлена группа мужчин, заталкивающая экспресс на ремонт в депо, передает «Царьград».

Экспресс из Киева в международный аэропорт «Борисполь» был запущен 30 ноября. В торжественной церемонии запуска принял участие президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и министр инфраструктуры Владимир Омелян.

При этом журналисты и пользователи социальных сетей заподозрили украинского лидера в злоупотреблении алкоголем. В ходе торжественной церемонии запуска украинский президент говорил быстро и невнятно, а также много улыбался.

Однако радость и воодушевление Порошенко была омрачена уже на следующий день. Первая поломка экспресса произошла 1 декабря. Поезд заглох посреди поля, в результате чего многие пассажиры опоздали на свои авиарейсы и были вынуждены еще раз покупать билеты на самолет.

Вторая поломка произошла 4 декабря. Машинист экспресса объяснил пассажирам, что возникла проблема с двигателем, поэтому поезд не заводится, в результате чего пассажиры были вынуждены бежать по сугробам в аэропорт. При этом руководство «Укрзализныци» заявило, что причиной поломки поезда стали «снежные сугробы».