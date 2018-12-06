Россию позвали на похороны: Роман Носиков об отмене тура БГ по Украине

Пару дней назад Facebook облетела новость из мира культуры и немного войны.

«Всем, кто хотел придти на украинские концерты Аквариума в декабре 2018. К сожалению, по причинам форс-мажора, наш тур по Украине сейчас не может состояться. Надеемся, что форс-мажор канет в Лету и мы вернёмся к вам. Поэтому концерты не отменяются, а переносятся на более разумное время. Надеемся, что на июнь. Мир всем!»

Это были слова известного российского музыканта Бориса Гребенщикова. Борис Борисович так отреагировал на «форс-мажор» — то есть на запрет гражданам России мужского пола старше 16 и младше 60 лет въезжать на территорию Украины — по причине необходимости отражения ею российской агрессии. Очевидно, Петр Порошенко пошел на эту меру, чтобы пресечь попадание российских войск через таможню.

Сам Борис Борисович — уже старше 60-ти и мог бы приехать. Но группа его состоит из людей помладше, а сольно Борис Борисович выступать почему-то не хочет. Хотя еще недавно имел успех за столом у тогдашнего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Одесса — это такой город, где сожгли полсотни русских заживо, после чего поставили на область Михаила Николаевича, потому что он не стеснялся применять силу для подавления инакомыслящих. Саакашвили вообще не стесняется применять силу, если полагает, что все на мази и ответки не будет. В 2008 году он, правда, ошибся, слегка убив российских миротворцев и начав грузино-российскую войну, в которой с каждой стороны погибло достаточно людей.

Но тогда, в 2015 году, никакого форс-мажора не было. Можно было поехать и попеть. А в этот раз — не пустили. Очень жаль.

Народный депутат Верховной рады Украины Владимир Арьев выразился на этот счет весьма просто.

«Мне не важно, Макаревич это или Шевчук, мне они не нужны. Я уверен — нам нужно разрывать прежде всего с Русским миром, ментально, — заявил Арьев в интервью Федеральному агентству новостей. — Если они правда поддерживают Украину и оценивают ситуацию так, как декларируют, то они должны полностью понять это… Исключение есть только для одного случая — участие в похоронах».

Не оценили миролюбия Бориса Борисовича и рядовые украинцы.

Антон Морозов: «Борис Борисыч, каг бы намекает, что к июню мацква падёт. Люблю русских, реально смотрящих на вещи и военный потенциал залесья».

Евгений Максименко: «А слабо не писать такую [...] а например потребовать от своего правительства освобождения украинских моряков? а то как что так на каждое событие у нас найдется тысяча русских советчиков знающих как нам жить. походу вы хороните себя заживо».

Boaz Aharoni: «Всё наоборот. Иначе его не было бы на первом канале. Где 27 ноября шла строчка: сегодня 80 лет песне Катюша, 57 лет пропагандистке Екатерине Андреевой и 65 — Борису Гребенщикову. Плюс реклама трансляции на первом "Большого концерта БГ"».

Yuriy Gray: «Боря, ты [...], если считаешь войну, развязанную твоей […] страной против моей Украины форс-мажором. Форс-мажор это колесо пробил, а вы людей наших убиваете. [...] ты [...]».

Впрочем, если вы полагаете, что обиженного и брошенного украинскими патриотами Бориса Борисовича подобрали и обогрели «ватники» — вы очень ошибаетесь.

Хотя, похоже, Борису Борисовичу и на «Первом канале», за который его так шпынял украинский патриот, неплохо. Нашлось кому подобрать.

Так что морали про «служение двум богам» или про «два стула и седалище», или про «ласковое теля» нам прочитать Борису Борисовичу не получится. Не боги мы. Ни те, ни другие. Ни сами по себе, ни для Бориса Борисовича. Впрочем, и не стулья. И не телячьи матки.

К тому же, есть у меня подозрение, что бессмысленно взывать к нему, проклинать или злорадствовать. Не достучимся. Он нам мира пожелал.

И мир этот — не тот же самый, что у него. В разных мы мирах живем. В нашем — Крым и Донбасс, и Дом Профсоюзов. В его — Саакашвили и киевские гастроли.

Не пересекается больше наш страшный мир, в котором ласточки прыгают по двору с топором в лапках и из далекого Кемерова едет, ломая время и пространство, странный и страшный человек, способный изменить все, — с миром десяти стрел на десяти ветрах.

Погостил — и на том огромное спасибо. Рады, что свиделись.

Что же касается украинцев, с их позицией, изложенной нардепом Арьевым, то насильно мил не будешь. Если сказано, что раньше похорон не увидимся, так тому и быть, — раз Россию на них позвали аж из украинского парламента.

А вот чьи это будут похороны: наших ли родственников, живущих на Украине, или самого депутата Арьева — это пока вопрос дискуссионный.

Говорят, ответ на него знает человек из Кемерова. Надо будет спросить, когда он вернется из Сирии.

А на украинские похороны мы обязательно приедем.

Обязательно.