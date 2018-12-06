Ростуризм назвал топ-5 самых популярных направлений на Новый год в РФ

Москва, 6 декабря. Крым вошел в пятерку самых популярных авианаправлений в России на новый год. Об этом сообщил в четверг советник руководителя Ростуризма Андрей Монаков.

Он отметил, что в преддверии 2019 года россияне активно бронируют внутренние туры. При этом чаще всего они покупают билеты в Москву, Сочи, Симферополь, Краснодар и Санкт-Петербург.

«Если судить по анализу бронирований авиабилетов, у нас сформировалась четкая пятерка лидеров. Что примечательно, в этом году в нее ворвался Крым», — отметил Монаков.

Он объяснил, что повышение спроса россиян на авиабилеты в Крым связано с тем, что попасть на полуостров стало легче. Монаков напомнил, что в 2018 году новый терминал был открыт в Симферополе, начала работу автодорожная часть Крымского моста.

«Все это сделало поездки в регион намного более комфортными», — подчеркнул представитель Ростуризма.

Он добавил, что также благодаря мерам российского правительства рост цен на размещение в крымских отелях был сдержан. Монаков отметил, что Крым является участником программы «Доступное путешествие».

Ранее эксперты подсчитали, сколько денег россияне собираются потратить, чтобы отметить новогодние праздники в 2019 году.