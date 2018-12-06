Путин предложил Лукашенко «откровенно и по-честному» обсудить цену на газ

Санкт-Петербург, 6 декабря. Президент России Владимир Путин предложил белорусскому лидеру Александру Лукашенко подискутировать без представителей СМИ «откровенно и по-честному» на тему цен на природный газ.

Ранее Лукашенко на заседании саммита Евразийского экономического союза заявил, что для жителей Белоруссии газ стоит 130 долларов за тысячу кубометров, в то время как в соседних регионах РФ — 70 долларов. Глава российского государства отметил, что если бы Москва продавала газ по рыночной цене, то цена была бы 200 долларов, а не 130.

«Когда пресса покинет зал, мы подискутируем. У нас это всегда в открытом режиме делается, откровенно и по-честному», — сказал Путин.

Встреча лидеров ЕАЭС проходит в петербургской Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина. В саммите принимают участие президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии и исполняющий обязанности главы правительства Армении.