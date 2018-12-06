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Эксперты назвали главный цвет 2019 года

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Эксперты назвали главный цвет 2019 года

Майами, 6 декабря. Специалисты Международного исследовательского института Pantone назвали главный цвет следующего года. Об этом сообщается на странице компании в социальной сети Instagram.

По имеющимся данным, цветом будущего года выбран оттенок Pantone 16-1546 Living Coral — «живой коралловый».

По словам экспертов, этот цвет символизирует внутреннюю потребность в положительных эмоциях и радостных достижениях.

«Он воплощает в себе желание игривого самовыражения», — отмечают администраторы страницы.

Компания США Pantone в середине XX века создала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровое воспроизведение.

Автор: Андрей Крылов
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