Россияне «наградили» американский флот орденом за «словесный подвиг» у базы ВМФ РФ

Москва, 6 декабря. Эсминец ВМС США McCampbell, приблизившийся на расстояние в 100 километров к российским территориальным водам вблизи залива Петра Великого, продемонстрировал неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождавших его сил Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

Об этом сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве обратили внимание на то, что рутинный проход эсминца в США попытались представить как «демонстративный».

Россияне в социальных сетях высмеяли американских моряков, не решившихся подойти ближе к берегам РФ.

«Мелкие хвастунишки… Небось, всю дорогу молились, чтобы проскочить поскорее», — написал пользователь под ником Святой Безвиз.

«Поведение подростков, которые хотят все время кому-то что-то доказать. Это действительно опасно», — считает пользователь с ником tamara312.

В Сети посчитали, что заявление ВМС США о «смелом проходе эсминца вблизи территориальных вод РФ» достойно ордена за словесный подвиг.

«Вручите американскому генералу орден за словесный подвиг», — пошутил Igroman Appolonov.

Напомним, американский эсминец, оставшийся на почтительном расстоянии от территориальных вод РФ, контролировался морской авиацией Тихоокеанского флота ВМФ РФ. Кроме того, на перехват McCampbell мог быть брошен противолодочный российский корабль «Адмирал Трибуц».