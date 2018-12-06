Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
#Соцсети

Россияне «наградили» американский флот орденом за «словесный подвиг» у базы ВМФ РФ

34
0 Оставить комментарий

Россияне «наградили» американский флот орденом за «словесный подвиг» у базы ВМФ РФ

Москва, 6 декабря. Эсминец ВМС США McCampbell, приблизившийся на расстояние в 100 километров к российским территориальным водам вблизи залива Петра Великого, продемонстрировал неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождавших его сил Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

Об этом сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве обратили внимание на то, что рутинный проход эсминца в США попытались представить как «демонстративный».

Россияне в социальных сетях высмеяли американских моряков, не решившихся подойти ближе к берегам РФ.

«Мелкие хвастунишки… Небось, всю дорогу молились, чтобы проскочить поскорее», — написал пользователь под ником Святой Безвиз.

Россияне «наградили» американский флот орденом за «словесный подвиг» у базы ВМФ РФ

 «Поведение подростков, которые хотят все время кому-то что-то доказать. Это действительно опасно», — считает пользователь с ником tamara312. 

Россияне «наградили» американский флот орденом за «словесный подвиг» у базы ВМФ РФ

В Сети посчитали, что заявление ВМС США о «смелом проходе эсминца вблизи территориальных вод РФ» достойно ордена за словесный подвиг.

«Вручите американскому генералу орден за словесный подвиг», — пошутил Igroman Appolonov.

Россияне «наградили» американский флот орденом за «словесный подвиг» у базы ВМФ РФ

Напомним, американский эсминец, оставшийся на почтительном расстоянии от территориальных вод РФ, контролировался морской авиацией Тихоокеанского флота ВМФ РФ. Кроме того, на перехват McCampbell мог быть брошен противолодочный российский корабль «Адмирал Трибуц».

Россияне «наградили» американский флот орденом за «словесный подвиг» у базы ВМФ РФ

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.