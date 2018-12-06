Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Фуркад пришел первым в индивидуальной гонке на этапе КМ по биатлону

262
0 Оставить комментарий

Фуркад пришел первым в индивидуальной гонке на этапе КМ по биатлону

Москва, 6 декабря. Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубке мира, который проходит в Словении.

Дистанцию в 20 километров спортсмен преодолел за 47 минут 9,2 секунды. На огневых рубежах француз точно попадал во все цели и не допустил ни одного промаха.

Вторым финишировал немецкий биатлонист Йоханнес Кюн. На прохождение дистанции ему потребовалось на 4,2 секунды больше. С отставанием в 19,7 секунды пришел к финишу австриец Симон Эдер, он занял третье место.

Из российских спортсменов, принимавших участие в гонке, лучший результат показал Дмитрий Малышко. Он занял 12 место, финишировав с отставанием в одну минуту и 30,3 секунды. Во время прохождения дистанции он промахнулся один раз.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.