Фуркад пришел первым в индивидуальной гонке на этапе КМ по биатлону

Москва, 6 декабря. Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубке мира, который проходит в Словении.

Дистанцию в 20 километров спортсмен преодолел за 47 минут 9,2 секунды. На огневых рубежах француз точно попадал во все цели и не допустил ни одного промаха.

Вторым финишировал немецкий биатлонист Йоханнес Кюн. На прохождение дистанции ему потребовалось на 4,2 секунды больше. С отставанием в 19,7 секунды пришел к финишу австриец Симон Эдер, он занял третье место.

Из российских спортсменов, принимавших участие в гонке, лучший результат показал Дмитрий Малышко. Он занял 12 место, финишировав с отставанием в одну минуту и 30,3 секунды. Во время прохождения дистанции он промахнулся один раз.