Сирия: ФАН публикует видео встречи глав МИД САР и Северной Кореи

Дамаск, 8 декабря. Главы министерств иностранных дел Сирии и Северной Кореи провели встречу в Дамаске. На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Встреча прошла 4 декабря.

В рамках беседы глава северокорейской дипломатии Ли Ён Хо поблагодарил сирийского министра Валида Муаллема за оказанную поддержку и противодействие западным санкциям. Муаллем также ответил благодарностью Пхеньяну за поддержку сирийского правительства на международной арене.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Обе стороны подчеркнули важность продолжения сотрудничества на всевозможных уровнях, они также договорились о дальнейшей взаимной поддержке на международной арене.

В ходе встречи министры САР и КНДР обсудили текущую ситуацию в сирийской республике и на Ближнем Востоке, отметив достижения правительственной армии в борьбе с террористическими группировками.

На мероприятии присутствовали замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад, советник министра Ахмад Арнус, посол Северной Кореи в Дамаске и другие важные дипломаты.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем принял делегацию из Ирана под руководством помощника главы МИД Ирана Хусейна Джабери Ансари.

Министрами поднимались вопросы развития сотрудничества и укрепления развития отношений между ближневосточными странами. Главы дипломатических ведомств САР и Ирана поговорили о последних политических событиях, произошедших в Сирии. Кроме того, Муаллем и Ансари коснулись важных вопросов Астанинского процесса и формирования конституционной комиссии Сирийской Арабской Республики.

Они поговорили об этапах, которые осуществлялись во время борьбы против террористических группировок, и усилий, которые предпринимались для продвижения политического урегулирования ситуации в стране.