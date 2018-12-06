Москва, 6 декабря. Актер, кинорежиссер, сценарист и драматург Иван Охлобыстин презентовал свой новый роман под названием «Запах фиалки»​​​ и объяснил, зачем отправил главного героя книги в эпицентр войны в Сирии.

В четверг актер представил сотрудникам СМИ написанную им книгу, главным героем которой стал молодой московский журналист. По замыслу автора, персонаж попадает в Сирию, где разгорелся вооруженный конфликт.

«Я отправил героя туда потому, что это горячая точка планеты. Там он имеет больше возможностей получить необходимый для понимания стресс, что он и делает», — рассказал Охлобыстин.

Во время презентации произведения актер признался, что восхищается Сирией и сирийским искусством, а также добавил, что во время своей поездки в республику лично убедился в том, что «сирийцы не совсем похожи на арабов». По его словам, «это какая-то другая планета».

Для своего романа Охлобыстин выбрал формат персидской сказки, поскольку уверен, что напрямую о войне и боевых действиях можно говорить лишь в документальном жанре.

Напомним, в Сирийской Арабской Республике (САР) с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. На данный момент правительственным войскам удалось освободишь практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований.

Россия помогает САР в борьбе с терроризмом, восстановлении инфраструктуры и в вопросе возвращения беженцев на родину. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военнослужащих.

1 Организация запрещена на территории РФ.