Глава МИД Канады заговорила с Лавровым по-русски об инциденте в Черном море

Милан, 6 декабря. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во время обсуждения инцидента в Керченском проливе на заседании ОБСЕ по-русски обратилась к своему коллеге Сергею Лаврову.

«Сергей Викторович, я должна вам прямо сказать», — начала она на русском языке.

После этого Фриланд продолжила по-английски, отметив, что Оттава осуждает действия России в Черном и Азовском морях, а также «незаконный захват» украинских кораблей и арест моряков.

В ответ Лавров заявил, что западные покровители Украины прощают Киеву многие выходки, в том числе, и недавнюю провокацию в Керченском проливе, передает «Газета.ру».

Напомним, что в конце ноября три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.