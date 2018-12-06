«Не успели напугать»: поход американского флота к берегам России закончился катастрофой

Москва, 6 декабря. Военно-морской флот США предпринял «демонстративный» поход к базе Тихоокеанского флота РФ для того, чтобы бросить «решительный вызов». В действительности же «лукавая публицистика» принесла США лишь убытки, а маневры ВМФ США вряд ли можно назвать «вызовом», считает военный обозреватель «Комсомольской Правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

Поход американского эскадренного миноносца USS McCampbell в Японское море должен был бросить «решительный вызов» морским притязаниям России и «отстоять право на свободное использование морских пространств».

Миноносец не подходил к российской границе ближе, чем на 100 километров и действовал в соответствии с международным правом. Однако напугать РФ корабли ВМС США не успели, столкновение американского истребителя и самолета-заправщика свело на нет весь пафос.

По словам эксперта, весь вызов этого похода заключался в том, что корабли прошли неподалеку от вод РФ, не пересекая границу. При этом пресс-служба ВМФ США заявляла, что США «покажут РФ, что она здесь не хозяйничает».

«Здесь больше такой лукавой провокационной публицистики, нежели это можно рассматривать как какой-то серьезный военно-морской нажим», — заявил Баранец в комментарии «Царьграду».

Военный эксперт Александр Жилин считает, что западные страны с 2015 года ведут против РФ гибридную войну. Они загоняют Москву в ситуацию осажденной крепости, а РФ ничего не противопоставляет.

«Они наглеют с каждым днем. Поэтому я думаю, что нам нужно четко определиться и по отношению наших взаимодействий с Китаем», — сказал Жилин.

Как сообщает KP.ru, поход ВМС США к берегам России закончился катастрофой — в небе над Японским морем столкнулись истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и самолет-заправщик KC-130. На борту самолета находились семь человек, один человек был спасен. Причины столкновения неизвестны, предположительно, авария произошла в момент дозаправки.