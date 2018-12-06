Украинский камень преткновения: почему Запад не хочет восстановить контакты с военными из РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о нежелании западных стран возобновлять контакты военных с российскими специалистами.

«Мы поддержали инициативу Германии о структурированном диалоге по вызовам безопасности. Если мы удержим этот процесс в деполитизированных рамках, то сможем внести вклад в деэскалацию, подготовить почву для работы по контролю над вооружениями, усилить инструменты предотвращения опасных инцидентов. Ясно, однако, что для этого нужны регулярные контакты между военными, а вот их Запад заморозил и пока отказывается возобновлять», — разъяснил глава внешнеполитического ведомства на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей выразил солидарность с позицией Лаврова и подчеркнул, что западные страны уже давно демонстрируют агрессивную линию в отношении России. По его словам, Запад много раз предпринимал попытки ослабить сотрудничество Москвы с зарубежными партнерами.

«Был уже прерван диалог по линии Россия — НАТО и по другим различным направлениям взаимодействия. Кроме того, были попытки прекратить действие договора по открытому небу — было множество факторов, которые мешали конструктивному диалогу РФ со странами Европы и США. Все, что случилось с Украиной, стало тем самым камнем преткновения, из-за которого Москва периодически страдает — против нее вводятся по надуманным причинам санкции и иные ограничения», — разъяснил Леонков.

Как подчеркнул собеседник ФАН, немалую роль в искусственном отдалении европейских стран от России играет Вашингтон.

«Есть желание другой страны достичь своего результата, так как она не хочет терять преимущества, полученные в результате развала СССР, в этом активно помогает Вашингтон. В ход идут любые инструменты по имперскому принципу «разделяй и властвуй». Европа не является самостоятельным выразителем своего мнения, она обычно говорит то, что велит «вашингтонский обком», зачастую во вред себе. Те же самые санкции, которые были введены против РФ, больнее всего ударили по экономике Европы. К тому же Брюссель заставляют поддерживать проект, который появился в 2014 году на территории Украины, — поддержка МВФ. Это не приносит никаких дивидендов, кроме испорченных отношений с РФ», — отметил военный эксперт.

Наиболее активно американские власти, по мнению Леонкова, пытаются манипулировать европейскими странами по поводу потенциального выхода из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

«Вашингтон фактически просит Европу совершить каминг-аут: вначале требовать у РФ соблюдения ДРСМД, который был подписан в их интересах, а потом попросить США разорвать соглашение», — добавил он.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва не отвергает диалог с НАТО, в рамках Совета РФ — НАТО будет добиваться продолжения контактов военных.