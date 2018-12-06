Продовольственная безопасность. 34% граждан тратят около половины своего дохода на питание. ФАН-ТВ

В Москве прошла пресс-конференция, посвященная результатам мониторинга продовольственной безопасности России в 2014–2018 годах. Исследователи РАНХиГС представили второй доклад по результатам мониторинга продовольственной безопасности России за период с 2014 до 2018 годы, а также особую методику исследования. Они считают, что методику мониторинга, которая предусмотрена доктриной продовольственной безопасности России и принятыми для ее развития постановлениями правительства необходимо изменить.

Цель доктрины — обеспечить население безопасными продуктами питания, их стабильное производство и создание необходимых резервов, а мониторинг для работы доктрины необходимо изменить для получения корректных и более детализированных данных. Исследователи отмечают, что в действующей системе мониторинга ориентация идет на объемы производства и уровень самообеспечения продовольствием в стране без учета экономического доступа населения к нему.

В своей методике исследователи исправили это, а также дополнили ее результатами телефонных опросов, в ходе которых выяснялось «продовольственное самочувствие» населения. В 2017 году 23,4% населения расходовали более 50% средств на питание, в 2013, по данным Росстата, их доля составляла 20,8% — в силу этого учет экономического доступа к продовольствию крайне важен.

«Мы,проанализировав саму методику пришли к выводу, что она фрагментарная, и она не учитывает очень важный аспект — экономический доступ к продовольствию у населения. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации — она есть, она должна быть пересмотрена с точки зрения дополнения этого экономического блока. Там огромное количество показателей — например, есть показатель располагаемых доходов — они растут — ну да, они растут, но вопрос — какие реальные доходы населения и какие группы ухудшили свое потребление, там этого не было. На наш взгляд, нужно смотреть территории, выделять группы и смотреть, что по каждой группе нужно делать. Есть три проблемных группы, на них нужно фокусировать внимание, на эти территории и на эти группы нужно фокусировать меры поддержки, чтобы улучшать в целом показатели продовольственной безопасности», — объясняет Наталья Шагайда, директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.



Параллельно РАНХиГС проводил социологическое исследование и собрал мнения российского населения о продовольственной безопасности. В ходе опроса населения выяснилось, что за последний год ограничивать себя в покупке продуктов питания стали 50% граждан, из них 58% ограничивают себя из-за роста цен на продукты.

Сейчас люди снизили свое потребление продовольственных товаров в сравнении с 2013 и 2014 годом, цены не позволяют покупать столько же продуктов, как и пять лет назад.

Также у опрошенных спросили — какую примерно часть от своих доходов они обычно тратят на питание, и большинство — 34% — ответили, что на продукты у них уходит примерно половина суммарного месячного дохода. 65% опрошенных сказали, что в сравнении с прошлым годом их расходы на продукты увеличились.

«У нас имеются данные по 2017 год включительно, и действительно, по сравнению с 2014 годом у большинства домохозяйств Российской Федерации расходы на питание в бюджете увеличились и особенно у бедных слоев населения были определенные продовольственные трудности с питанием», — говорит Александр Никулин, директор Центра аграрных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

В доктрине продовольственной безопасности приводится 600 показателей, с помощью которых эксперты делают выводы о состоянии продовольственной безопасности в РФ, однако, по мнению исследователей РАНХиГС, это приводит к расфокусировке и пропуску главных проблем. Они считают, что нельзя забывать про самый значимый показатель — долю расходов семьи на продовольствие. Именно это является главным в развитии нашей страны и главным для благосостояния населения.