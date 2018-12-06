Бывший футболист «Спартака» Минаев скончался на 65-м году жизни

Москва, 6 декабря. Бывший футболист московских клубов «Динамо» и «Спартак» Александр Минаев скончался в четверг на 65-м году жизни, сообщили в пресс-службе «Динамо».

Ветеран футбола ушел из жизни после продолжительной болезни. Минаеву на тот момент исполнилось 64 года. В «Динамо» выразили глубокие соболезнования близким бывшего игрока.

«О дате и времени церемонии прощания с Александром Минаевым будет сообщено дополнительно», — уточнили в пресс-службе.

Минаев являлся воспитанником «Спартака». Три года — с 1972 по 1975 годы — он выступал за «красно-белых», а затем перешел в «Динамо». Там он играл до конца свой спортивной карьеры — до 1984 года. Всего за этот клуб Минаев отыграл 256 матчей, в которых забил 28 мячей. После этого Минаев занялся трененерской деятельностью.