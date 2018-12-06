Донбасс: ВСУ нанесли мощный минометный удар по окрестностям Ясиноватой



Донецк, 6 декабря. Вооруженные силы Украины нанесли мощный минометный удар по поселку Верхнеторецкое под Ясиноватой. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным ведомства, украинские силовики открыли интенсивный минометный огонь по окраинам Ясиноватой в четверг днем.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению населенных пунктов Новоселовка Вторая — Верхнеторецкое: выпущено 30 мин из 82-миллиметрового миномета, 30 гранат АГС-30, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

О жертвах обстрела и разрушениях пока не сообщалось, информация уточняется.

Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе продолжается на протяжении четырех лет. Киев в 2014 году развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине.

Вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке страны на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинские силовики на регулярной основе нарушают минские соглашения, обстреливая территории республик и предпринимая попытки прорваться через линию обороны.